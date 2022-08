Górnik Zabrze: Syn zagra w bramce, jak ojciec. Piotr Bar grał dla zabrzan, jego syn Paul przeciwko nim

To historia niczym z amerykańskiego filmu. Pogoń Zabrze najlepszy okres w historii miała w latach 1989 i 1990, kiedy nie miała sobie równych w lidze i w wielkim stylu sięgała po mistrzostwo Polski. Pierwszy tytuł świętował z drużyną bramkarz Piotr Bar, wtedy zdolny, młody zawodnik, młodzieżowy reprezentant Polski. Jego zdjęcie z kolegami z mistrzowskiej drużyny do dziś wisi na ścianie hali przy ul. Wolności. Już w najbliższą sobotę będzie je mógł zobaczyć na własne oczy jego syn Paul, który jest bramkarzem szwajcarskiego klubu Amicitia Zurych, rywala zabrzan w eliminacjach Ligi Europejskiej. Mecz rozpocznie się o 16.00

- Przeglądając kadrę rywala zwróciliśmy uwagę na to nazwisko, w Zabrzu przecież doskonale znane. Ale pewności nabraliśmy po wizycie starszej pani, która kupiła na mecz... dziesięć biletów. To pani Danuta Malik, babcia Paula, a teściowa Piotra. Mieszka niedaleko Zabrza. Powiedziała nam, że wnuk po losowaniu od razu do niej zadzwonił i powiedział: „Babciu, zagram w Zabrzu. Przyjeżdżajcie!” Takiej okazji nie może przegapić – mówi Dariusz Czernik, dyrektor Górnika.