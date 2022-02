Gościniec Jurajski w Podlesicach otworzy się przed sezonem, by za darmo przyjąć obywateli Ukrainy

- Obiekt jest już prawie gotowy. Czekamy tylko na informację, że jadą do nas osoby z Ukrainy, to w przeciągu dwóch godzin jesteśmy w stanie ich tu przyjąć. Mamy tu miejsce dla 30 osób. Jesteśmy umówieni także z dwoma firmami - jedna zapewni im bezpłatne wyżywienie w postaci śniadania, obiadu oraz kolacji, a druga podstawowe środki czystości, higieniczne. Uruchomimy naszą kuchnie, gdzie przygotowywane będą świeże posiłki. Chcemy zaangażować w to naszych pracowników, którzy są bardzo chętni do pomocy. Jesteśmy w stanie zapewnić nocleg nawet do końca kwietnia - powiedziała nam Agnieszka Kapituła, dyrektor ośrodka.