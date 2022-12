Grand Prix Mysłowic o Puchar Truchtacza - Wielki Finał ZDJĘCIA

Grand Prix Mysłowic o Puchar Truchtacza - Wielki Finał

Grand Prix Mysłowic w biegach przełajowych o Puchar Truchtacza to cykl siedmiu zawodów rozgrywanych od lutego do grudnia. Impreza odbywa się już od dwunastu lat, a w sobotę 10 grudnia rozegrany został Wielki Finał trzynastej edycji GP Mysłowic.

Grand Prix Mysłowic z biegach przełajowych odbywa się na stałej trasie liczącej 6,7 km. Biegacze i miłośnicy nordic walking mają do pokonania 100 m podbieg, który w trakcie jednego biegu należy pokonać trzykrotnie. W trakcie biegu o Puchar Truchtacza zawodnicy mają do pokonania trzy pętle po 2,2km plus dobieg do mety.