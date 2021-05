Groźny pożar odpadów w Zawierciu. Płonie teren po byłej Fabryce Opakowań Blaszanych

13 maja, około godziny 15 doszło do groźnego pożaru w Zawierciu przy ulicy Leśnej. Pożar wybuchł na terenie byłej Fabryki Opakowań Blaszanych. Jest to pożar odpadów. Mieszkańcy powinni zamknąć okna ze względu na silne zadymienie.

- Na miejscu działa 7 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja pożarowa została opanowana.

Z uwagi na występujące zadymienie zaleca się zamknięcie okien w mieszkaniach - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Na tym terenie, kilka miesięcy temu ujawniono 40 000 litrów niebezpiecznych substancji oraz poważne zanieczyszczenia gleby. Właściciel terenu został zobowiązany do usunięcia niebezpiecznych odpadów. Od kilkunastu tygodni trwały tam prace nad uprzątnięciem terenu - dokonano rozbiórki budynku byłej fabryki. W ostatnich miesiącach doszło tam do co najmniej dwóch innych pożarów.