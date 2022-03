Groźny przestępca w rękach sosnowieckich policjantów. Został zatrzymany we Francji. Był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania OPRAC.: Piotr Sobierajski

Sosnowieccy policjanci przejęli od swoich zagranicznych kolegów zatrzymanego 41-letniego mężczyznę, który był poszukiwany na podstawie aż dwóch czerwonych not Interpolu. Kiedy w toku sprawy kryminalni ustalili, że mężczyzna może się ukrywać poza granicami kraju, Prokuratura Regionalna w Katowicach wydała za poszukiwanym Europejski Nakaz Aresztowania. 16 listopada 2021 roku został on zatrzymany we Francji. Teraz został sprowadzony do kraju, gdzie trafił do aresztu.