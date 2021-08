Historyczne i dawne katalogi IKEA. W Polsce styl IKEA i meble były luksusem. Zobaczcie zdjęcia wnętrz sprzed lat Dorota Niećko

- Wystawa zabierze Cię w podróż w czasie i przestrzeni. Od 70 lat przyjeżdżamy do Twojego domu, teraz możesz obejrzeć katalogi z nami! - napisali przedstawiciele IKEA na stronie IKEA Museum.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Zobacz galerię (47 zdjęć)

IKEA prezentuje wszystkie swoje słynne katalogi. Katalogi IKEI były publikowane przez lata. To wydawnictwo stalo się kultowe. Każda nowa edycja katalogu IKEI była oczekiwana z niecierpliwością i rozchwytywana. Zachowane egzemplarze katalogu IKEI to prawdziwy skarb. To niesamowite, jak zmieniał się przez lata styl urządzania mieszkań. W latach 70. czy 80. Polacy mogli tylko marzyć o kupnie sofy z IKEA. Dziś te meble ma każdy. Słynny regał Billy, sofy Klippan, zestaw Kon-Tiki, krzesełka Ania czy Mammut. Zobaczcie, jak je reklamowano w latach 70., 80 i 90. Oto kultowe meble z IKEA