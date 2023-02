Hogwart w Katowicach. Kawiarnia 9 i 3/4 przyciąga tłumy fanów Harrego Pottera i Hogwart's Legacy

Jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie...W Krakowie jest "Dziórawy Kocioł" i "Ministerstwo Tajemnic", w Bielsku-Białej "Trzy Miotły". Jak się okazuje, w Katowicach także czarodzieje mogą znaleźć miejsce, do którego "mugole" nie wchodzą - Kawiarnię 9 i 3/4.

Hogwart's Legacy w Katowicach. Tu poczujesz się jak w świecie czarodziejów!

Kawiarnia 9 i 3/4 w Katowicach została otwarta 1 września 2022 roku. Zarówno nazwą jak i wystrojem nawiązuje do kultowej już serii o Harrym Potterze. Gracze Hogwart's Legacy odłóżcie na chwilę swoje pady i odwiedźcie koniecznie to miejsce! Obsługa ubierze Was w pelerynę, kapelusz i okulary i poda pyszne słodkości, prawie tak samo jak w książkowym Dziurawym Kotle. Właśnie tak - to właśnie tutaj dostaniemy m.in. legendarne kremowe piwo.