Hokeiści GKS Tychy zrobili to dla jaj i zachęcają panów do przyjścia do Galerii Katowickiej Jacek Sroka

Hokeiści GKS Tychy w listopadzie zapuścili wąsy Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE fot. GKS Tychy Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Każdy z nich jest inny, ale wszystkie pełnią taką samą funkcję. Mają prowokować i przykuwać uwagę. Zawodnicy GKS Tychy zapuszczają wąsy dosłownie dla jaj. Na całym świecie aktorzy, sportowcy, muzycy i celebryci biorą udział w akcji „Movember”. W tym roku ponownie do inicjatywy dołączyli hokeiści i koszykarze GKS Tychy, którzy zachęcają wszystkich panów do przyjścia w sobotę do Galerii Katowickiej.