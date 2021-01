Hołd dla Marii Koterbskiej. Jej nazwisko na elewacji Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej, ławeczka w Augustowie i tramwaj we Wrocławiu

Na jeszcze inny pomysł wpadli we Wrocławiu. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu chce uhonorować zmarłą piosenkarkę, która uwieczniła niebieskie, wrocławskie tramwaje w popularnym utworze „Wrocławska piosenka”. Prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder, który wziął udział w piątkowych uroczystościach pogrzebowych Marii Koterbskiej w Bielsku-Białej, wystąpił już z prośbą do prezydenta miasta, Jacka Sutryka, aby jeden z pierwszych z nowej partii tramwajów nosił imię tej słynnej artystki.

- Od dawna myślałem o tym, by przyjazd 46 nowych tramwajów wykorzystać do upamiętnienia osób ważnych dla Wrocławia – wyjaśniał prezes Balawejder. – Bardzo chciałbym zaangażować mieszkańców do zgłaszania oraz wybrania kandydatów do upamiętnienia - dodał. Pierwszy nowy, niskopodłogowy i niebieski Moderus Gamma ma pojawić się we Wrocławiu najpóźniej jesienią 2022 roku.