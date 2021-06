Huawei wprowadza na nasz rynek zegarki z serii Watch 3, słuchawki FreeBuds 4 i nowe MateBooki. Oto polskie ceny

Nowe smartwatche z serii Watch 3, douszne, bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 4, a także laptopy – 13- i 14-calowe MateBooki wprowadza na nasz rynek Huawei. Urządzenia dostępne są już w przedsprzedaży – poznaliśmy ceny.

Zegarki z serii Watch 3 Inteligentne zegarki z serii Watch 3 to pierwsze tego typu urządzenia Huawei, które działają w oparciu o HarmonyOS. Watch 3 Pro to dwie wersje – Elite, z tytanową bransoletą oraz Classic, ze skórzanym paskiem. Z kolei Huawei Watch 3 dostępny jest w wersji Active (pasek z fluoroelastomeru) i Classic (pasek skórzany). Tarcza smartwatchów ma zakrzywione krawędzie i nanopowłokę, która chroni wyświetlacz przed śladami odcisków palców i zarysowaniami. Spód koperty w Watch 3 Pro wykonany jest z ceramicznego materiału, zaś obudowa – ze stopu tytanu klasy lotniczej, połączonego z kryształami szafiru. Obrotowa koronka umożliwia powiększanie i pomniejszanie obrazów oraz sterowanie opcjami menu. Zobacz, jak wyglądają nowe urządzenia Huawei:

Akumulator w Watch 3 Pro działa do 3 tygodni na jednym ładowaniu w trybie ultra, 7 dni w trybie LTE oraz 5 dni w trybie smart (podczas korzystania z funkcji eSIM). Model Watch 3 w trybie ultra umożliwia do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu, natomiast w przypadku korzystania z eSIM – do 3 dni. W obydwu modelach 10 minut bezprzewodowego ładowania pozwala na doładowanie baterii do 20 proc. i 15 godzin pracy w trybie LTE. HarmonyOS to nowy wygląd interfejsu; menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy, a Watch 3 Pro umożliwia korzystanie z tarcz w formie interaktywnej, dzięki możliwości tworzenia spersonalizowanych animacji oraz wgrywania zdjęć czy filmów (wideo w zwolnionym tempie lub filmów poklatkowych). Nowe smartwatche z serii Watch 3 obsługują eSIM. Dodać trzeba, że usługę eSIM będzie można zamówić od lipca u operatorów T-Mobile i Orange.

Zegarki obsługują tryb SOS, dzięki któremu w nagłych przypadkach można połączyć się telefonicznie z lokalnymi służbami ratunkowymi. Urządzenia wyposażone są w funkcje umożliwiające śledzenie informacji o taksówkach czy statusu lotu podczas podróży, bez konieczności wyjmowania smartfonu. Seria Watch 3 ma preinstalowany sklep z aplikacjami AppGallery. Smartwatche obsługują 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Rejestrują takie dane jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji. Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro wyposażone są w czujnik, który wykrywa temperaturę skóry na nadgarstku. Urządzenia obsługują także ulepszoną technologię TruSeen 4.5 z całodobowym monitorowaniem pulsu oraz natlenienia krwi SpO2, a także możliwość mierzenia poziomu stresu i jakości snu. Dostępność i ceny W ofercie przedsprzedażowej, która potrwa od 17 czerwca do 8 lipca, zegarki można kupić w zestawach z bezprzewodowymi słuchawkami. Ceny? Watch 3 Pro w wersji Elite kosztuje 2399 zł, a w wersji Classic – 1999 zł. W przedsprzedaży, do 8 lipca, Watch 3 Pro dostępny jest w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds Pro. Watch 3 w ersji Active kosztuje 1699 zł, natomiast w wersji Classic – 1799 zł. W przedsprzedaży, Watch 3 dostępny jest w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Huawei FreeBuds 4i. Dodajmy, że sprzedaż zegarków będzie wspierana kampanią marketingową 360 stopni z udziałem ambasadora marki Roberta Lewandowskiego.

Nowe laptopy Huawei Huawei wprowadza na polski rynek nowe laptopy – MateBooka 14 i MateBooka 13. Nowa wersja MateBook 14 została wyposażona w dotykowy ekran o przekątnej 14”, rozdzielczości 2K (2160 x 1440) i proporcjach 3:2. W laptopie zastosowano ekran FullView – boczne i górne ramki wokół wyświetlacza mają 4,9 mm; wyświetlacz laptopa stanowi 90 proc. powierzchni panelu przedniego urządzenia. Nowa wersja MateBook 13 została wyposażona w 13-calowy, dotykowy wyświetlacz 2K, w którym również zastosowano technologię Fullview (88 proc. powierzchni panelu przedniego). Wyświetlacze pokrywają paletę kolorów sRGB na poziomie 100 proc.

Obudowa laptopów jest metalowa; MateBook 14 waży 1,49 kg, a MateBook 13 – 1,3 kg. Procesory? MateBook 14 napędza Intel Core i5 11. generacji z GPU Intel Iris Xe. Jest dwukanałowa pamięć operacyjna o pojemności 16 GB oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. W przypadku MateBooka 13 procesor to AMD Ryzen 7 3700U z dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Pamięć operacyjna urządzenia – 16 GB. Większy laptop ma akumulator o pojemności 56 Wh, z kolei MateBook 13 – 41,8 Wh. Jest wsparcie dla szybkiego ładowania 65W. Porty – USB-C, port HDMI, dwa wejścia USB-A oraz wejście audiojack 3,5 mm w MateBooku 14 oraz dwa wejścia USB-C i audiojack 3,5 mm w MateBooku 13. Przycisk zasilania obu urządzeń jest zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych, a kamera do rozmów wideo jest schowana w klawiaturze. MateBook 14 obsługuje WiFi 6. Laptopy wspierają technologię Huawei Share – Multiscreen collaboration, która umożliwia szybkie łączenie się z innymi urządzeniami Huawei, można też skorzystać z trybu zwiększonej wydajności (klawisze Fn + P). W obu przypadkach system to Windows 10 Home Edition.

Dostępność i ceny Oba laptopy są już dostępne w przedsprzedaży. Do 30 czerwca MateBook 14 wyposażony w procesor Intel i5 Core 11. generacji i dotykowy ekran FullView 2K będzie kosztował 4599 zł, a później – 4999 zł. Cena MateBooka 13 to 3999 zł. Bezprzewodowe słuchawki Do Polski trafia także kolejna generacja dousznych słuchawek Huawei. FreeBuds 4 wykorzystują hybrydową technologię podwójnych mikrofonów, która ma zapewniać lepszą redukcję szumów – to pierwsze tego typu rozwiązanie w słuchawkach dousznych typu open-fit. Słuchawki wyposażone są również w technologię Adaptive Ear-Matching (AEM), która wykrywa kształt kanału słuchowego użytkownika oraz warunki zewnętrzne, dostosowując poziom redukcji szumów. Słuchawki wyposażono w membranę kompozytową z polimeru ciekłokrystalicznego (LCP), która pozwala zminimalizować zniekształcenia dźwięku. Dynamiczne przetworniki, dzięki dużej średnicy (14,3 mm), mają gwarantować większą amplitudę drgań i mocniejszy bas. Słuchawki wyposażone są w ulepszone minituby basowe, które generują dźwięk o natężeniu 15 procent wyższym niż w przypadku FreeBuds 3.

Jak podkreśla producent, inżynierowie Huawei opracowali system symulacji 3D, dzięki któremu możliwe było wypracowanie wzorcowej ergonomii słuchawek dla jak najszerszej grupy konsumentów. W testach uwzględniono szczegółowe dane anatomiczne ponad 10 tysięcy par uszu, tak, aby zapewnić optymalny komfort noszenia przez wiele godzin i odpowiednie dopasowanie w zróżnicowanych warunkach. Słuchawki są również lekkie – jedna waży zaledwie 4,1 grama, a etui – 38 gramów. FreeBuds 4 można połączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie. Czas pracy? Według producenta – do 4 godzin na jednym ładowaniu z wyłączoną funkcją redukcji szumów (do 2,5 godz. z ANC) i do 22 godzin doładowywane z etui. Słuchawki obsługują szybkie ładowanie – 15 minut ładowania ma pozwalać na 2,5 godziny pracy. Dostępność i cena W przedsprzedaży, która potrwa do 8 lipca, słuchawki FreeBuds 4 można zamówić w cenie 599 zł. Potem będą kosztować 699 zł. (źródło: Huawei)

Przygotuj swój turystyczny biznes na sezon