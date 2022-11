Idealne miejsce na jesienny spacer w Beskidzie Śląskim. Zobaczcie ZDJĘCIA z niebieskiego szlaku z Wapienicy na Błatnią KL

Błatnią (917 m n.p.m.) warto odwiedzić o każdej porze roku. Jesienią na ten beskidzki szczyt warto wybrać się z Jaworza, np. szlakiem z dzielnicy Nałęże albo od parkingu przy ulicy Turystycznej. Mniej popularnym wyborem turystycznym jest szlak niebieski z Doliny Wapienicy, prowadzący obok Zapory im. Ignacego Mościckiego, ze stromym, wymagającym podejściem aż do Palenicy. To trasa idealna do aktywnego wypoczynku.