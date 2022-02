IEM Katowice 2022. Esportowej rywalizacji towarzyszy dużo atrakcji dodatkowych, zobaczcie zdjęcia

Zero kompromisów, wyłącznie najmocniejsze podzespoły - to dewiza komputerów certyfikowanych Intel Extreme Masters, które można zobaczyć w hali katowickiego Spodka. Hiro Engine V8 IEM Certified oraz Hiro Silverpunk IEM Certified robią niesamowite wrażenie. Zastosowano w nich najnowsze procesory, odpowiednio Intel Core i9-12900K (30MB Cache, do 5,20 GHz) oraz Intel Core i7-12700KF (25MB Cache, do 5,00 GHz) wspierane wysoko wydajnymi systemami chłodzenia wodnego. W obu maszynach za stronę wizualną odpowiadają karty graficzne GeForce RTX 3070 Ti oraz RTX 3070. Opisane modele można zobaczyć w galerii zdjęć.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA