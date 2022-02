IEM Katowice 2022. Starcie na szczycie z mnóstwem emocji. G2 pokonało Virtus.pro i zagra w półfinale!

W pierwszej części meczu lepsza okazała się Virtus.pro, wychodząc na prowadzenie 9 do 6. W toku spotkania wiatr w żagle zaczęła łapać ekipa G2, dzięki czemu udało im doprowadzić się do dogrywki. Mimo początkowo słabszej postawy jednego z liderów G2, Bośniaka o pseudonimie NiKo, odpowiedzialność za wynik wzięli za siebie Fin AleksiB i zaledwie 16-letni Rosjanin m0NESY. Wspaniałe akcje i bardzo wyrównana walka rozgrzała zgromadzoną w Spodku publiczność, która żywo reagowała na to, co działo się na mapie.