IEM Katowice 2022 wchodzi w fazę grupową. Wisła Kraków została zatrzymana przez Szwedów. W turnieju zostało jeszcze trzech Polaków

Na fazie play-in zakończyła swój udział w IEM Katowice 2022 jedyna w stawce polska drużyna Wisła All IN! Games Kraków. "Biała Gwiazda" w 1/16 eliminacji przegrała ze szwedzką ekipą Ninjas in Pyjamas. W drabince ostatniej szansy Polacy ponownie trafili na szwedzką drużynę, Fnatic, lecz i tym razem Wiślacy musieli uznać wyższość Skandynawów.

Ostatecznie, do fazy grupowej awansowały drużyny: Copenhagen Flames, FaZe Clan, OG, Astralis, Ninjas in Pyjamas, MOUZ, ENCE i Fnatic.

Dużo emocji przyniosły zmagania w grupie A, gdzie z najlepszej strony zaprezentowała się ekipa Virtus.pro bez problemów pokonując Copenhagen Flames. Pozostałe spotkania stały na bardzo wyrównanym poziomie, jednak na końcu lepsi okazywali się faworyci. Swoje pojedynki wygrały Team Vitality i Heroic. O niespodziance można mówić przy starciu Ninjas in Pyjamas z Gambit Esports, w którym Szwedzi zdołali ograć obrońców tytułu z Rosji.