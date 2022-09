III Powiatowy Bieg Rodzinny w Będzinie. Na starcie prawie 500 biegaczy: dzieci, rodziców, seniorów. Wszyscy świetnie się bawili

Do sportowej rywalizacji zaprosił i wraz z uczestnikami biegał starosta będziński Sebastian Szaleniec, a zawodników dopingowali wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk oraz etatowy członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Adam Szydłowski.

- W tym roku spotykamy się już po raz trzeci na Powiatowym Biegu Rodzinnym. Cieszę się, że nasza impreza spotyka się z tak dużym zainteresowaniem. Jest to świetna okazja nie tylko do spotkania, ale przede wszystkim do dobrej zabawy, czego życzę wszystkim tu zebranym - mówił Sebastian Szaleniec.

Wszyscy uczestnicy otrzymali wyjątkowy, unikatowy medal, a na najlepszych czekały pamiątkowe puchary oraz atrakcyjne nagrody

Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać z zajęć artystycznych i manualnych zapewnionych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie i Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria, zorganizowana przez pracowników Wydziału Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Będzinie. Była też wata cukrowa i dmuchana zjeżdżalnia.