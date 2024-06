IMGW kolejny raz ostrzega przed burzami! Zagrożenie drugiego stopnia w województwie śląskim

IMGW ostrzega przed burzami

Na skutek nawałnic może bowiem dojść do błyskawicznych powodzi miejskich, zalania piwnic, chodników, wiaduktów, tuneli, a także przerw w dostawie prądu i usług telekomunikacyjnych, utrudnień komunikacyjnych, połamania gałęzi, niszczenia drzew oraz strat materialnych i uszkodzeń upraw na polach, w ogródkach i w sadach.

Głównym zagrożeniem w naszym województwie mają być silne porywy wiatru dochodzące do 90, a nawet 100 km/h. Burzom mogą również towarzyszyć wydajne opady deszczu do 35 mm. Lokalnie może występować też grad.

Prognozowane burze mogą mieć charakter lokalny i występować punktowo. Taka jest ich charakterystyka. Jednak nie zwalnia nas to z myślenia i zachowania czujności. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 16:00, do piątku, 7 czerwca, do godziny 9:00.

W ślad za ostrzeżeniami meteorologicznymi zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne 1 stopnia. Informują one o możliwości gwałtownych wzrostów stanów wody, szczególnie na mniejszych ciekach oraz w zlewniach rzek górskich, a także o zagrożeniu związanym z lokalnymi podtopieniami.

Synoptycy zalecają, aby mieszkańcy na bieżąco sprawdzali prognozy, śledzili ostrzeżenia, obserwowali niebo i dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe. Warto też zerknąć na aktualne ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne. Przydatne mogą okazać się również dane radarowe (RAD), które wskazują lokalizację i kierunek przemieszczania się stref z opadami deszczu. W czasie burz należy zachować ostrożność, najlepiej schronić się w budynkach.