Industriada 2021. TOP 10 imprez i wydarzeń tegorocznego święta Szlaku Zabytków Techniki. Oto hity 12. edycji imprezy

Industriada 2021 potrwa tylko jeden dzień, ale i tak trudno będzie ogarnąć wszystkie wydarzenia tegorocznego festiwalu. W ofercie znalazły się warsztaty dla dzieci i dorosłych, spektakle, koncerty, pokazy laserów i multimedialne projekcje. Pasjonaci techniki będą mieli okazję popływać pontonem pod ziemią, albo statkiem po Kanale Gliwickim, zajrzeć do pracowni konserwatorów Muzeum Śląskiego czy oglądać, jak strażacy dają popis rozcinania samochodowych wraków. A wszystko to pod hasłem „Technika. To Was zaskoczy!”.

W sumie zaplanowano 283 atrakcje, w tym 92 dla rodzin z dziećmi oraz 171 gier i zagadek adresowanych dla poszukiwaczy przygód. Choć uczestnicy Industriady będą mogli za darmo dojechać komunikacją zbiorową do obiektów, i tak nie zdołacie dotrzeć wszędzie tam, gdzie będzie się coś działo.

Pod górniczym szybem, a może w zabytkowej kopalni. Gdzie będzie najciekawiej?

Inauguracja tegorocznej Industriady odbędzie się w południe w Czerwionce-Leszczynach, a finał zaplanowano na godz. 19 w oddanej do użytku w lipcu Strefie Carnall stanowiącej część kompleksu Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Co pomiędzy?