Jacek Jaworek woził broń w samochodzie? Rodzina zbierała dowody. Nie zdążyła pokazać ich policji

Policja ciągle nie znalazła Jacka Jaworka podejrzanego o potrójne zabójstwo we wsi Borowce w Gminie Dąbrowa Zielona. Jak wynika z ustaleń mężczyzna zastrzelił:

Przeżył jedynie 13-letni Gianni, który uciekł do domu krewnych.

Jak wynika z relacji sąsiadów rodzina Jacka Jaworka zbierała dowody na to, że jest niebezpieczny. Potwierdzają to również sąsiedzi.

– Pistolet nosił przy sobie, to była ruska broń – twierdzi jeden z sąsiadów. – Justyna opowiadała, że jak kładł się spać, to pistolet odkładał na krzesło, chwalił się nim, groził. To jest zły człowiek. To nie jest człowiek – dodaje.