Jachtem z Raciborza na Bałtyk i Mazury. Śląska ecojednostka już w drodze. Naukowcy płyną na przerobionej szalupie rosyjskiego zbiornikowca

To przede wszystkim, jak zapewniają jego organizatorzy - rejs naukowo-badawczy, ale także promujący wykorzystanie śródlądowych szlaków wodnych w turystyce.

Ciekawa jest także sama jednostka - pochodzi z recyklingu, to przerobiona szalupa ratunkowa rosyjskiego zbiornikowca, zbudowanego w 1981 roku. Łódź zmodernizował i przebudował prof. katowickiej AWF, Stefan Nowak.

Ecojacht wypłynęła w sobotę z Raciborza. Cel: Bałtyk i dalej, jeziora mazurskie. Odrą skierowała się w sobotę do Koźla. To rejs badawczy śląskich naukowców.

Pierwszą przystanią, do której zawinęła załoga, był „Szkwał” w Kędzierzynie-Koźlu. Stamtąd, Kanałem Gliwickim, w niedzielę 9 maja, skierowała się do Mariny Gliwice. Powróci na wody Kanału Gliwickiego, dalej na Odrę, a potem na Bałtyk. Stamtąd - zostanie przetransportowana na Mazury. To wyprawa badawcza połączona z promocją ekologii i zdrowego stylu życia.