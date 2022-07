Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 2:0. Pierwsza wyjazdowa porażka gliwiczan w tym roku ZDJĘCIA

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 2:0. Pierwsza wyjazdowa porażka gliwiczan w tym roku

Jagiellonia wygrała w Białymstoku z Piastem po raz pierwszy od 19 sierpnia 2018 roku. Debiut trenera Macieja Stolarczyka na ławce "Jagi" okazał się udany. Dla gliwiczan była to pierwsza wyjazdowa porażka w tym roku.

Katem Piasta okazał się Jesus Imaz. Po centrze z rogu i zgraniu piłki przez Andrzeja Trubehę Hiszpana nie upilnował Arkadiusz Pyrka. Imaz z bliska posłał piłkę do siatki strzelając gliwiczanom już piątego gola w lidze.

Po stracie gola goście ruszyli do odrabiania strat. Dwa razy z dystansu strzelał Michał Chrapek, ale najpierw uderzył po nodze obrońcy, a później niecelnie. W światło bramki trafił za to Pyrka, lecz jego próba z 18 m byłą za słaba, by zaskoczyć Zlatana Alomerovicia. Wcześniej dobrą okazję miał Jakub Czerwiński finalizując kontrę gliwiczan, ale kapitan Piasta źle uderzył piłkę i zablokował ją jeden z rywali.