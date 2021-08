Jak ma zmienić się Park Hallera w Dąbrowie Górniczej? Miasto pyta mieszkańców

Konsultacje obejmują część A parku, znajdującą się w śródmieściu Dąbrowy Górniczej. Mają formę geoankiety, w której do wskazania i zaznaczenia na mapie są m.in. wady i zalety tego obszaru, a także miejsca najczęściej odwiedzane przez wypełniającego. Można również przedstawić propozycje nowych elementów, np. plac zbaw, fontanna czy punkty gastronomiczne, które mogłyby się w nim znaleźć, a także wskazać obiekty czy funkcje, które są tam niepożądane. Ankieta, na platformie: voxly.pl, będzie aktywna do końca sierpnia.

Ci, którzy mają problem z dostępem do internetu czy obsługą komputera, mogą w Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6a) wypełnić ankietę z pomocą asystenta. Można to zrobić od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Dodatkowo, m.in. 18 września, w parku stanie punkt informacyjny, w którym na temat tego zielonego obszaru będzie można porozmawiać z przedstawicielami Urzędu Miejskiego. To będzie również okazja, żeby dowiedzieć się, jakie są sposoby i zasady planowania przestrzennego, a także opracowywania dokumentów z nim związanych. Podsumowaniem konsultacji będzie zaplanowane na październik spotkanie online, w czasie którego przedstawione i omówione zostaną wyniki ankiety, a także uwagi zgłoszone w punkcie informacyjnym.