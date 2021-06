Jak służba zdrowia radziła sobie z pandemią koronawirusa? Dyskusje i podsumowania w Akademii WSB

Akademia WSB zorganizowała wyjątkową konferencje poświęconą podsumowaniu działań związanych z pandemią koronawirusa. Eksperci rozmawiali o wielu dziedzinach naszego życia i zmianach, jakie w nich nastąpiły. Pierwszego dnia debatowano m.in. nad służbą zdrowia.

Wpływ pandemii na nasze życie. W Akademii WSB eksperci podsumowali ważne działania W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej trwają ciekawe dyskusje na temat pandemii koronawirusa. Eksperci opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z pandemią koronawirusa. To szerokie spojrzenie na różne dziedziny naszego życia. Pandemia dotknęła każdego z nas - niezależnie od naszej płci, kraju, wieku, stanowiska pracy. Nasze życie bardzo się zmieniło. W Akademii WSB przez dwa dni (22 i 23 czerwca) odbywa się "Ogólnopolska Konferencja Naukowa działania podmiotów specjalistycznych oraz instytucji w pandemii SARS-Cov2. Praktyka i wymiana doświadczeń". Eksperci rozważają sukcesy, porażki i zaskoczenia w następujących dziedzinach: zdrowie, edukacja, działalność gospodarcza, media. administracja publiczna, religia, opieka społeczna i służby publiczne.

Konferencje otwarto o godz. 9 we wtorek 22 czerwca. Do Akademii WSB przyjechał Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, który był jedną z osób otwierających konferencje i witających uczestników oraz gości. Pierwszego dnia odbyły się cztery panele dyskusyjne. Rozmawiano o ochronie zdrowia podczas pandemii, edukacji przed, w trakcie i po pandemii, działaniach podmiotów specjalistycznych w pandemii oraz pomocy społecznej i różnych działaniach pomocowych w trakcie pandemii.

Jak z pandemią radziła sobie służba zdrowia? W Katowicach działał szpital tymczasowy Pierwszy panel konferencji był szczególnie ważny, bo dyskutowano na nim o służbie zdrowia. To medycy, pielęgniarki byli i nadal są na pierwszym froncie w starciu z COVID-19. Ratują nam życie, jednak przez ten długi pandemiczny czas nie obyło się bez wielu kontrowersji i problemów, z którymi my - zwykli ludzie i pacjenci, ale także służby medyczne musiały się zmierzyć. Panel poprowadzili dr hab. n. med. Mariola Szulik, prof. AWSB oraz dr n. med. Leszek Stefański. Paneliści opowiadali o różnych działaniach online. W studiu obecna była tylko dr Ewa Wiązania-Gacek, ordynator oddziału covidowego w Szpitalu w Czeladzi.

Dyrektor dr n. med. Piotr Grazda opowiadał o działaniach Tymczasowego Szpitala Covidowego MSWiA w Katowicach. Szpital działał przez 7 miesięcy. - Szpital miał odciążyć inne placówki tak, by zespoły ratownictwa medycznego miały, gdzie przyjechać. Wiemy, że mniejsze placówki miały problemy w związku z nawałem sytuacji chorobowych. Przyjmowaliśmy także dużo pacjentów, by udrożnić system ratownictwa medycznego. Działaliśmy także tak, żeby przyjmować pacjentów do szpitala tymczasowego, by w szpitalach zwalniały się lóżka dla pacjentów niecovidowych. Uważam, że spełniliśmy wszystkie te funkcje - opowiadał dr Piotr Grazda. Dyrektor podkreślał, że szpital to nie tylko budynek, a ludzie, którzy współpracują tworząc zespół i ratują życie. Nie łatwo było pozyskać personel do tego szpitala. Udało się na szczęście zgromadzić ponad 1500 pracowników i wolontariuszy. - Bez cyfryzacji, bez rozwiązań informatycznych, funkcjonowanie w szpitalu covidowym, a a idąc dalej w szpitalu zakaźnym, jest praktycznie niemożliwe. Personel jest ubrany w kombinezon, rękawiczki, maskę, gogle. Nie da się ukryć, że obsługiwanie smartfona czy tableta jest trudne. Bardzo pomogły duże bezdotykowe monitory, duże tablety, wykorzystanie różnych form komunikacji czy wgrywanie dokumentacji do chmury internetowej. To ułatwiało kontakt pomiędzy strefą zieloną i czerwoną - wyjaśniał dr Piotr Grazda.

Pacjenci leżący w oddziałach covidowych byli przerażeni O działaniu mniejszej jednostki, bo szpitala z oddziałem covidowym opowiedziała dr Ewa Wiązania-Gacek ze Szpitala w Czeladzi. Doktor podkreśliła ważną rzecz - był to stresujący czas zarówno dla medyków, jak i pacjentów. - Zauważyliśmy, że głównym problemem, który zgłaszają nasi pacjenci, to jest strach. Ten lęk wynikał z kilku rzeczy. Po pierwsze z samej istoty choroby. Duszność, czyli główny objaw zapalenia płuc sam w sobie wywołuje ogromny poziom lęku. Do tego chodzi o dochodzi świadomość społeczna i znajomość statystyki np. odsetek śmiertelności w tej chorobie. Niekorzystnie na pacjentów wpływała też izolacja. Stworzyliśmy pokój rozmów z rodziną. W tym pokoju przebywał pacjent, nawet taki, który wymagał ciągłej tlenoterapii. Jego rodzina znajdowała się w strefie czystej i tam rozmawiali za pomocą Skype - opowiadała dr Ewa Wiązania-gacek.

Pacjenci nie byli także w stanie rozpoznać, kto do nich podchodzi. Medycy byli ubrani w kombinezony i nie dało się ich poznać, co generowało kolejny poziom strachu. - Wymyśliliśmy opaski odblaskowe. Każda grupa społeczna miała inny kolor. Pacjenci mogli więc wiedzieć czy obok łózka znajduje się lekarz, pielęgniarka czy opiekun. Mogli wtedy wiedzieć na jaką pomoc mogą w tej chwili liczyć - dodała dyrektor oddziału covidowego w Szpitalu w Czeladzi. Pod szpitalami kolejki karetek. Jak radzili sobie ratownicy? W województwie śląskim działają 163 zespoły ratownictwa medycznego. W czasie pandemii udało się zwiększyć ich liczbę do 182.

W szczycie pandemii, 3 kwietnia zespoły wyjechały 460 razy do pacjentów. Każdy zespół jeździł po kilkanaście razy do osób z covidem. Pomagała też m.in. straż pożarna.

- Karetka to nie przychodnia na kółkach. Mamy tutaj mały OIOM, ale często zapominamy, że to zespół, który ma nagle ratować ludziom życie, a nie zajmować się zachorowaniami. Często problem jest tutaj po stronie POZ. Nie wszystkie teleporady miały podstawy do tego, żeby nie przyjąć pacjenta - mówił Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Poruszono także temat kolejek karetek pod szpitalami. Wielu z nas pamięta przerażające zdjęcia z różnych miejsc np. z Zabrza. - Pacjent to nie przedmiot rzucony na taśmę. Każdy wymaga osobnego badania. Nie można go podrzucić na kozetkę i odjechać. Czasem sytuacja pogarszała się z minuty na minutę - stabilny pacjent, który czekał w kolejce, po podjechaniu pod drzwi był już pod respiratorem. Często paraliż wywoływał system. Pokazywał wolne miejsca np. 17 łóżek, więc w ciągu kilku sekund te miejsca były zajmowane i 17 karetek zjeżdżało się z pacjentami - wyjaśniał dyrektor WPR w Katowicach.

Debatujący stwierdzili również, że trzeba poprawić system teleporad. Odważnie nazwano chorych "ofiarami" tego sytemu. Dla wielu osób było to utrapienie, a nie pomoc. Podczas konferencji głos zabierali także dr n. med. Paulina Głowacka, która opowiadała o ważnej roli rehabilitacji pacjentów po przebyciu COVID-19 oraz dr Grzegorz Hudzik, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, który przedstawiał m.in. działania Sanepidu.

Plan konferencji Akademii WSB podsumowującej działania przeciw COVID-19 Poniżej pełna rozpiska jutrzejszej (środa) konferencji: Dzień 2, środa, 23 czerwca

9.00 – 9.10 Otwarcie obrad

9.10 – 10.30 Panel piąty - Media w Covidzie. Covid w mediach

Moderator: dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. AWSB, dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL

Uczestnicy: Uniwersytet Warszawski – dr hab. Ewa Maria Marciniak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL

Zachodniopomorski Uniwersytet Narodowy – prof. dr hab. Olga Tsaryk

Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Śląskiego – Rzecznik Prasowy Alina Kucharzewska

Redaktor Naczelny "Dziennik Zachodni" – Grzegorz Gajda

Akademia WSB – dr Paulina Polko

Akademia WSB – dr Michał Szyszka

10.30 – 10.40 Przerwa techniczna

10.40 – 12.00 Panel szósty - Działalność gospodarcza w czasie pandemii

Moderator: prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski, Akademia WSB

Uczestnicy: Uniwersytet Jagielloński – dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ

Akademia WSB – prof. dr hab. Marek Sitarz

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – dr hab. Barbara Piontek, prof. AWSB

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW

12.00 – 12.10 Przerwa kawowa

12.10 – 13.30 Panel siódmy - Administracja publiczna w czasie pandemii

Moderatorzy: dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB, dr Karolina Walancik-Ryba, Akademia WSB

Uczestnicy: Urząd Miasta Sosnowiec – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej Anna Jedynak

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Dyrektor Wydziału Andrzej Szczeponek

Urząd Miasta w Wałbrzychu – Zastępca Prezydenta Sylwia Bielawska

Urząd Miejski w Dabrowie Górniczej Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów – Naczelnik Ewa Fudali-Bondel

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM Barbara Haładyj

13.30 – 13.40 Przerwa techniczna

13.40 – 15.40 Panel ósmy - Wymiar duchowy i religijny pandemii

Moderator: dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ

Uczestnicy: Uniwersytet Preszowski – ks. prof. dr hab. Pavol Dancak

Uniwersytet Śląski – prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. UKSW

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu – Dyrektor ks. dr Michał Borda

Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach – Dyrektor ks. dr Roman Chromy

Uniwersytet Śląski – dr Mariola Kozubek

Przewodniczący Gminy Żydowskiej w Katowicach – Włodzimierz Kac

Sekretarz Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w Polsce, Pełnomocnik Rady Imamów ds. Dialogu Miedzyregilijnego przy Lidze Muzułmańskiej w RP – dr Jabbar Koubaisy

15.40 – 15.50 Przerwa techniczna

15.50 – 16.30 Zakończenie konferencji podsumowanie - dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB i dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

