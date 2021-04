Jak wielki Tadeusz Różewicz wyruszył z Gliwic w świat

Przyjeżdżał do niej z Krakowa: do Katowic, a stamtąd tramwajami przez Chorzów (koło huty), Rudę Śląską-Chebzie. „W Zabrzu przesiadałem się i podjeżdżałem na Zygmunta Starego, gdzie tramwaj zakręcał, bo koło domu Wiesławy była pętla wtedy” - wspominał Różewicz.

Kazimierz Kutz wspominał w moim filmie taką sytuację sprzed wielu lat dotyczącą poety oraz Huty Katowice: „Jest telefon, dzwoni Różewicz i mówi: „Panie Kazimierzu, chciałbym z panem pogadać, niech pan mnie odwiedzi”. A ja: „Ale gdzie Pan jest?”. On mówi, że w Dąbrowie Górniczej, w hotelu robotniczym. Między robotnikami mieszkał po to, żeby ich bliżej poznać... I on mi powiedział wtedy rzecz zdumiewającą: dowiedział się, że tam jest największy komin (śmiech) i przyjechał go obejrzeć. On tam chyba z tydzień mieszkał” - wspominał Kutz.

15 lutego 1949 roku wzięli ślub cywilny w Gliwicach. W podróż poślubną pojechali do... Sławięcic koło Blachowni Śląskiej na Opolszczyźnie, by wędrować przez kilka godzin po lesie, oglądając ruiny nazistowskiego obozu koncentracyjnego Blechhammer, podobozu Auschwitz.

Różewicz pisał reportaże prasowe. W 1950 roku wysyłał do Polski z Budapesztu swoje artykuły, które zostały opublikowane jako „Kartki z Węgier”. W rozmowie ze mną przypomniał sobie także o swoim cyklu artykułów „Most płynie do Szczecina”: „Pisałem reportaż, niezwykle ciekawy, z wyprawy Odrą barkami. Te barki ciągnęły elementy mostu, zbudowanego w Zabrzu, do Szczecina. Ja płynąłem z nimi kilka tygodni i w drodze spisywałem i ogłaszałem to w „Trybunie Robotniczej”, co podziwiał potem Kapuściński” - mówił Różewicz i dodawał: - „Nie podziwiał, tylko dziwił się, że ja zaczynałem jako reporter. Bo Kapuściński wtedy bodaj wiersze pisał, a ja reportaże. Bo to zależało wtedy, kto na czym mógł zarobić… (śmiech)”.

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że z portu na Kanale Gliwickim, który ma 40 kilometrów, można dopłynąć do Odry, a stamtąd do Bałtyku. Natomiast dzięki podróżom do Chin i Mongolii Różewicz również napisał świetne reportaże: „Sen kwiatu, serce smoka”, „Dwa skoki i już Pekin”, „W drodze”, „Niemowa w Mongolii”...