Jakub Świerczok za milion euro? Co zrobi Piast Gliwice? Patryk Sokołowski mówi „tak”. Jest odpowiedź prezesa klubu z Okrzei Tomasz Kuczyński

Napastnik Piasta Gliwice Jakub Świerczok jest wypożyczony z bułgarskiego Łudogorca Razgrad do końca sezonu. Według „Przeglądu Sportowego”, aby wykupić Świerczoka, Piast musi zapłacić milion euro. Mało tego - decyzja musi zapaść do końca kwietnia. Co na to mówią przy Okrzei?