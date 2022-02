Jan Urban: Górnik Zabrze igra z ogniem i musimy mieć tego świadomość!

Górnik Zabrze w sobotę rozegra w Mielcu rozegra pierwszy mecz rundy wiosennej PKO Ekstraklasy. Wszystko wskazuje na to, że tuż przed inauguracją rozgrywek zespół opuści Jesus Jimenez. Stanie się tak w momencie, gdy do klubu wpłynie zapisana w kontrakcie kwota odstępnego (650.000 euro).

- Rozumiem tę decyzję, bo to ostatni moment, żeby klub otrzymał za niego pieniądze. Latem mógłby przecież odejść za darmo. Tym niemniej będzie to dla nas wielka strata. To był w zespole kluczowy piłkarz, a statystyki nie tylko goli i asyst, ale także podań, pokazują, że najlepszy w Ekstraklasie - stwierdził trener Jan Urban. - Nie chciałbym naciskać na szefów klubu, wolałbym, żeby sami mieli świadomość, jak bardzo już teraz potrzebujemy napastnika, bo wybór ofensywny mamy bardzo, ale to bardzo ograniczony. Niestety, ci piłkarze, których mam w kadrze, a którzy do tej pory nie przebijali się do składu, po odejściu Jesusa też nie za bardzo awansują w hierarchii, bo prezentują inny styl niż ten, który my preferujemy.