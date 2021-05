Jan Urban nowym trenerem Górnika Zabrze. Co powiedział na powitanie?

- Jesteśmy wdzięczni trenerowi Broszowi za to co zrobił dla Górnika. Jego kontrakt wypełnił się do ostatniego dnia, a to nie jest normą i o czymś na pewno świadczy. Coś się w życiu zaczyna i coś się kończy - prezes Dariusz Czernik.

Następcą Brosza będzie Jan Urban, który podpisał umowę do końca czerwca 2022, z opcją przedłużenia. Były piłkarz Górnika po raz ostatni zasiadał na ławce trenerskiej w lutym 2018 w Śląsku Wrocław.

- Gdy mówi się Jan Urban to nie trzeba dodawać kto to jest. A na taką pozycję trzeba sobie zasłużyć - dodał prezes klubu. - Już kilka razy był przymierzany do Górnika, raz bardzo poważnie. Jesteśmy przekonani, że to początek wielkiej przygody. Jest piątym trenerem Górnika, którzy znajdują się w klubowej Galerii Sław.

- Jestem zaszczycony tym, że mogę pracować w tym klubie i mam szansę pisania nowej historii. Oby mi się powiodło i żeby pisał nową kartę klubu - stwierdził Jan Urban. - Dziś w polskiej piłce wszystkie kluby starają się zaasekurować i stąd roczny kontrakt. Myślimy pozytywnie i może prezes zaryzykuje i zaproponuje mi dłuższy kontrakt. W miejsce zawodników, którzy odejdą na pewno przyjdą inni. Rozgrywki zaczynamy wcześnie, może dojść do takiej sytuacji, że rozpoczniemy jednym składem, a potem w okienku transferowym dojdzie do wielu zmian. We współpracy z Arturem Płatkiem chcemy stworzyć drużynę, która da nam szansę spokojnej pracy z młodzieżą. Może będzie trochę tak, jak w wykonaniu Marcina Brosza w jego pierwszym sezonie.