Jarmarki Bożonarodzeniowe na Śląsku 2021. W tych miastach staną świąteczne stragany

Pierwszy weihnachtsmarkt z XIII wieku

Zwyczaj jarmarków wywodzi się z krajów niemieckojęzycznych. Pierwszy odbył się już w 1294 roku w Wiedniu. Niespełna sto lat później kolejny świąteczny targ został zorganizowany w Niemczech – Monachium. Tradycja szybko zakorzeniła się w kulturze niemieckiej i w ciągu kolejnych dziesięciu dekad w większych miastach pojawiały się bożonarodzeniowe stragany. Ten w Dreźnie do dziś nosi nietypową nazwę – Striezelmarkt, pochodzący od nazwy słodkości – strucli, które można tam zakupić.

Wrocław rozpoczął jarmarkowe zwyczaje

Do Polski tradycja jarmarków przywędrowała dość późno, pomimo faktu, że nasi sąsiedzi organizowali je już od trzystu lat. Pierwsze wzmianki o wrocławskim jarmarku pochodzą z XVI wieku. Początkowo organizowany był na rynku, lecz później przeniesiono go na Nowy Targ. Z podobnego okresu pochodzi wzmianka o świątecznym targu organizowanym w Gdańsku.

Na Śląsku natomiast pierwszy jarmark został zorganizowany w Katowicach w dzielnicy Nikiszowiec w 2008 roku. Wówczas grupa mieszkańców, bazująca na środkach projektu systemowego MOPS Katowice, przez wiele miesięcy przygotowywała się do zorganizowania pierwszego świątecznego targu. Jego celem było zintegrowanie mieszkańców Nikiszowca oraz promocja tej dzielnicy. Organizacja imprezy niosła za sobą pewien cel – zbiórkę środków na zainstalowanie na osiedlu systemu monitoringu wizyjnego, który rozwiązałby w dużej mierze problemy związane z bezpieczeństwem.

Wydarzenie stało się tak nagłośnione, że do zbiórki dołączyła się parafia św. Anny, Urząd Miasta Katowice oraz przyznane zostały środki z Unii Europejskiej. W ciągu dwóch lat mieszkańcy Nikiszowca uzbierali około 20 tysięcy złotych. W kolejnych latach jarmark rozrastał się o kolejne stragany, a wystawcy sami zgłaszali się w formularzach. Od 2011 do 2016 Jarmark był wydarzeniem dwudniowym, a od 2017 to impreza trzydniowa. Od 2012 roku jego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. W tym roku jarmark rozpocznie się 3 grudnia.