Jastrzębie-Zdrój. Groźny wypadek rowerzystów! Na ścieżce dla jednośladów doszło do czołowego zderzenia. 69-latek trafił do szpitala

Groźny wypadek... rowerzystów! Na ścieżce dla jednośladów doszło do czołowego zderzenia. 69-latek z obrażeniami twarzy trafił do szpitala

To chyba jeden z najbardziej niecodziennych wypadków, do jakiego w ostatnim czasie doszło na jastrzębskich drogach. We wtorek, 6 czerwca, około godziny 19:15 na ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju czołowo zderzyli się... dwaj rowerzyści!

Jak doszło do wypadku? Z ustaleń policji wynika, że winę za zdarzenie ponosi 58-latek. Mężczyzna jechał "pod prąd". Nie wiedział, że na kontrapasie dla rowerów ruch odbywa się w przeciwnym kierunku.