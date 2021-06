Jastrzębie-Zdrój. IKEA uruchomiła mobilny punkt odbioru zamówień. W Śląskiem działa ich łącznie osiem

Mobilny Punkt Odbioru Zamówień IKEA w Jastrzębiu-Zdroju

Mobilny Punkt Odbioru Zamówień w Jastrzębiu-Zdroju zlokalizowany jest przy ul. Granicznej 1. Samochód IKEA będzie zatrzymywał się na parkingu obok siedziby Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 19.00, a także w soboty i niedziele handlowe od 9.00 do 12.00.

W województwie śląskim działa łącznie 8 Punktów Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi). Oprócz Jastrzębia-Zdroju są one zlokalizowane w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach, Bielsku-Białej, Rybniku, Tarnowskich Górach i Tychach.