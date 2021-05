Jastrzębie-Zdrój. Rower miejski w ciągu miesiąca wróci do miasta. Nowy sezon rowerowy przyniesie zmiany. Czego trzeba się spodziewać?

System rowerów miejskich "JASkółka" w ciągu miesiąca wróci do Jastrzębia-Zdroju. Miasto podpisało nową umowę z firmą odpowiedzialną za miejskie rowery, w której zobowiązała się ona w ciągu 30 dni rozstawić rowery i stacje. W nowym sezonie będzie ich więcej, a to nie jedyne zmiany, jakie przyniesie. Za darmo będą jeździć seniorzy.

Jastrzębie. Rower miejski w ciągu miesiąca wróci do miasta. Nowy sezon rowerowy przyniesie zmiany. Czego trzeba się spodziewać? Jastrzębski system rowerów miejskich "JASkółka" wkrótce znów zawita w mieście. W minionym tygodniu władze Jastrzębia-Zdroju podpisały umowę z firmą obsługującą rowery miejskie, która zobowiązała się w ciągu 30 dni ustawić rowery i rozstawić stacje w mieście. - Podobnie jak poprzednio, rowery czwartej generacji obsługiwać będzie konsorcjum firm Orange Polska S.A. i Roovee S.A - tłumaczy naczelnik wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej, Izabela Grela. Jak podkreślają w Urzędzie Miasta istotnym zapisem w umowie jest ten mówiący o okresie jej trwania. - Co ważne, umowa podpisana jest na dwa lata. Sezon rowerowy będzie obowiązywał aż do końca października. A w przyszłym roku wystartuje już w kwietniu - przyznają urzędnicy.

Tegoroczny sezon rowerowy w Jastrzębiu, który powinien rozpocząć się nie później niż w trzecim tygodniu czerwca przyniesie ze sobą kilka nowości. Zwiększona zostanie liczba stacji rowerowych w mieście. Wzrośnie też liczba samych rowerów Jastrzębianie będą mieli do dyspozycji 84 rowery i 26 stacji. To o 25 rowerów i o 6 stacji więcej niż w trakcie poprzedniego sezonu rowerowego. Władze Jastrzębia wyjaśniają, że zmiany to wynik opinii mieszkańców. Istotną zmianą jest również wprowadzenie darmowego korzystania z miejskich rowerów dla seniorów. Starsi mieszkańcy Jastrzębia będą mogli wsiąść na dwa kółka bez konieczności posiadania smartfona. - Wystarczy zwykły telefon komórkowy. Warunkiem jest posiadanie ogólnopolskiej karty seniora, którą można uzyskać bezpłatnie w UM. Dla seniorów zarezerwowano w SRM JASkółka łącznie 500 kont - mówi prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anna Hetman.

- Posiadacz karty seniora nie będzie musiał instalować aplikacji, a żeby się zarejestrować będzie wystarczyło zadzwonić do BOK - dodaje prezydent, podkreślając, że to najprostsze z rozwiązań, by każdy w mieście mógł bezproblemowo korzystać z miejskiego systemu rowerowego.

System jest tak skonstruowany, że rower można pozostawić bezpośrednio na odpowiednio oznakowanym stojaku rowerowym lub w jego pobliżu. Za system rowerów miejskich w Jastrzębiu odpowiada między innymi Jastrzębski Zakład Komunalny, w ręce którego system "JASkółka" oddano już po raz kolejny. Jakie rowery przygotował dla mieszkańców JZK?

- Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu naszego miasta zadbaliśmy o to, by rowery wyposażone zostały w siedem przerzutek (biegów), a także opony z zabezpieczeniem antyprzebiciowym i wyposażenie roweru w uniwersalny uchwyt na telefon komórkowy. Będą też rowery z fotelikami dla dzieci - mówi dyrektor JZK, Marek Krakowski. Rower miejski w Jastrzębiu. Jak go wypożyczyć?

Aby rozpocząć przejażdżkę rowerem miejskim, należy zarejestrować się poprzez pobraną z Internetu aplikację mobilną. Rejestracji dokonać można także z pozycji komputera stacjonarnego poprzez dedykowaną stronę internetową.

Konieczne jest także uiszczenie opłaty inicjalnej w wysokości 10 zł, która po zamknięciu systemu podlegać będzie zwrotowi, o ile nie zostanie wykorzystana do opłacenia przejazdów. Wypożyczenie roweru nie wydaje się trudne. - Wystarczy za pośrednictwem aplikacji mobilnej zeskanować QR kod umieszczony przy kierownicy roweru lub nad tylnym kołem - tłumaczą w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Po weryfikacji kodu rower zostanie automatycznie odblokowany i przypisany do użytkownika, aż do czasu zakończenia jazdy. System daje także możliwość wypożyczenia roweru bez konieczności włączania aplikacji. Możliwe to będzie poprzez kontakt telefoniczny z działającym całodobowo Biurem Obsługi Klienta lub wysyłanie SMS-a z telekodem.

Jastrzębski rower miejski. To kolejne z lato z jednośladami

Tegoroczne lato będzie już czwartym z rowerem miejskim w Jastrzębiu. Przed rokiem miejski rower ze względu na pandemię był niedostępny dla mieszkańców. Z kolei przed dwoma laty bił rekordy popularności.

Jak zauważają urzędnicy, w roku 2019, w systemie rowerowym zarejestrowało się aż 2245 osób. - Rowery wypożyczono 31 212 razy. Łączna liczba kilometrów przejechanych na miejskich jednośladach była nie mniej imponująca - 83 435 - przyznaje naczelnik wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej, Izabela Grela. - To tak jakbyśmy ponad dwukrotnie okrążyli ziemię wzdłuż równika! - podkreśla.

Wraca branża fitness. Czy będzie szturm klientów?