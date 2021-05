Jastrzębie-Zdrój. Wezwała policję do awantury. Została zatrzymana za posiadanie narkotyków

Wezwała policję do awantury. Została zatrzymana za posiadanie narkotyków

Nawet do 3 lat w więzieniu grozi 24-letniej jastrzębiance, w mieszkaniu której policjanci odkryli narkotyki. Podczas interwencji w centrum miasta mundurowych zaintrygowała elektroniczna waga służąca do ważenia narkotyków i woreczki z białym proszkiem. Jak się okazuje kobieta sama wezwała policję do awantury.

W sobotę, 8 maja stróże prawa podjęli interwencję w jednym z mieszkań na osiedlu Pionierów w centrum Jastrzębia-Zdroju.

Mundurowi interweniowali, gdyż otrzymali informację o domowej awanturze. Prośbę o interwencję zgłosiła 24-letnia jastrzębianka, która zaalarmowała policję z powodu awantury. Kłótnię miał wszcząć jej partner.

Gdy policjanci przybyli na miejsce mężczyzny nie było już w mieszkaniu. Podczas kontroli ich uwagę przykuła za to leżąca na kuchennym blacie waga elektroniczna, której dilerzy narkotyków używają do ważenia nielegalnych substancji. Zauważyli również podejrzane woreczki foliowe wypełnione białym proszkiem.