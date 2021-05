Jaworzno. Znowu rozdają maseczki w bibliotekach, punktach szczepień oraz przychodniach

Darmowe maseczki w Jaworznie

W Jaworznie po raz kolejny będzie można odebrać zestawy darmowych maseczek, które chronią nas przed zakażeniem koronawirusem. Miasto przekaże mieszkańcom kolejne maseczki już od czwartku 13 maja.

Wcześniej Urząd Miejski w Jaworznie otrzymał 150 tysięcy maseczek ochronnych. Teraz dostał ich ponad 200 tysięcy. W ramach pierwszego rozdawania maseczek zdecydowanie się przekazać je do punktów w filiach Miejskiej Biblioteki w Jaworznie. Tym razem będą bardziej dostępne, gdyż trafią także do powszechnych punktów szczepień (tych jest trzy) oraz przychodni. Maseczki trafiły do Jaworzna z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.