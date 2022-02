Jest nabór do śląskiej Służby Celno-Skarbowej w Katowicach. Ile można zarobić? OPRAC.: Piotr Sobierajski

Rozpoczął się nabór chętnych do pracy w śląskiej Służbie Celno-Skarbowej w Katowicach. Na kandydatów czeka 80 miejsc. Zainteresowani mogą składać dokumenty do 15 lutego 2022 roku. To maksymalny termin. Sprawdź warunki pracy i płacy.