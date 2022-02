Jest projekt rezolucji PE, wzywający do odcięcia Rosji od systemu SWIFT. Autorem europoseł ze Śląska

W reakcji niesatysfakcjonujące decyzje przywódców europejskich ws. agresji na Ukrainę, europoseł Łukasz Kohut złożył projekt rezolucji, w którym Parlament Europejski wzywa Radę (czyli państwa członkowskie UE) do wyrażenia zgody na natychmiastowe wyłączenie Federacji Rosyjskiej z systemu bankowego SWIFT. Chodzi o to, by uniemożliwić rosyjskim instytucjom finansowym, takim jak banki, domy maklerskie, giełdy wysyłanie pieniędzy do i z kraju. Zastosowanie takiej sankcji oznaczałoby koniec transakcji międzynarodowych z Moskwą, a w konsekwencji drastyczny odpływ kapitału i spadek wartości rubla.

- Nie może być tak, że jedno państwo w biały dzień napada na drugie - ostrzeliwuje domy, morduje cywili, a niektóre stolice europejskie boją się podejmować decyzji. To skandal! Putin rozumie tylko język siły, dlatego nasze odpowiedzi muszą być dotkliwe i precyzyjne, bo tylko takie reakcje mogą ograniczyć jego brutalną agresję na Ukrainę - mówi Łukasz Kohut.