Joanna Kulig chętnie dzieli się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych. Zobacz, jak obecnie prezentuje się polska aktorka!

Artystka aktywnie publikuje swoje zdjęcia

Sporo gwiazd showbiznesu oraz przedstawicieli innych środowisk prowadzi swoje oficjalne profile w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się własnymi przemyśleniami albo zdjęciami. Znane osobistości publikują rozmaite posty, zarówno te związane z wykonywana pracą jak też rozmaitymi działaniami, podejmowanymi w ramach projektów. Na ich kontach społecznościowych nie brakuje także odniesień do życia prywatnego – na przykład wyjazdów na wakacje, spędzania czasu z rodziną czy przyjaciółmi, uprawiania sportu i tak dalej. Jedną z polskich przedstawicielek świata showbiznesu, która również chętnie dzieli się swoimi fotografiami w mediach społecznościowych jest Joanna Kulig. Na jej oficjalnym profilu na Instagramie można zobaczyć wiele zdjęć, na jakich artystka widnieje w strojach, związanych z jej pracą zawodową. Sporo tych fotografii to efekt pozowania do zdjęć w ramach profesjonalnych sesji, ale nie brakuje też takich, które ukazują aktorkę w odzieży o luźnym, codziennym charakterze.