Jubileuszowy 10. Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych przeszedł ulicami Bielska-Białej

Do likwidacji zgrupowania UB posłużyło się grą operacyjną. We wrześniu 1946 r., w ramach operacji „Lawina”, w trzech transportach przewieziono na Śląsk Opolski i tam zamordowano ponad 100 podkomendnych „Bartka”. On sam zginął w skrytobójczym zamachu. Został zastrzelony 1 grudnia 1947 r. w gospodzie w Zabrzegu przez miejscowego milicjanta Rudolfa Dadaka.