KAA Gent - Raków 3:0. Odjidja-Ofoe rozwiał marzenia częstochowian o Lidze Konferencji ZDĘCIA Jacek Sroka

Piłkarze Rakowa dzielnie walczyli w KAA Gent Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE fot. Jacek Sroka Zobacz galerię (7 zdjęć)

W rewanżowym meczu IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy Raków przegrał w Gandawie z KAA Gent 0:3 i nie zdołał awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Na pociesznie zdobywca Pucharu Polski dostał z UEFA 750 tys. euro za dotarcie do fazy play off nowych pucharowych rozgrywkek. Zobaczcie zdjęcia z meczu KAA Gent - Raków.