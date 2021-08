KAA Gent - Raków 3:0. Trener Marek Papszun: To była fajna pucharowa przygoda, zebraliśmy cały autobus doświadczeń Jacek Sroka

Raków przegrał rewanżowy mecz IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy z KAA Gent 0:3. Trener częstochowian Marek Papszun dziękował swoim zawodnikom za to to pokazali w tych rozgrywkach. - To była fajna pucharowa przygoda. Zebraliśmy cały autobus doświadczeń - powiedział szkoleniowiec Rakowa.