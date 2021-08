KAA Gent - Raków. Trener Marek Papszun: Przyjechaliśmy tu po awans ZDJĘCIA

KAA Gent - Raków. Trener Marek Papszun: Przyjechaliśmy tu po awans

- Przyjechaliśmy tu powalczyć o awans. Mamy skromną zaliczkę z pierwszego meczu. Przeciwnik jest bardzo pewny siebie, a my jesteśmy dobrze przygotowani do rewanżu, także do dogrywki, bo to jest przecież drugie spotkanie i jego losy mogą się decydować w dodatkowym czasie gry - powiedział trener Marek Papszun na konferencji prasowej w Gandawie.

Na KAA Gent ciąży przed spotkaniem z Rakowem duża presja, bo klub przez COVID poniósł spore straty finansowe sięgające 20 mln euro i awans do fazy grupowej Ligi Konfrenecji Europy pozwoliłby je choć w części zniwelować.

- Tak szybko liczę, że te 20 mln to jakiś nasz trzyletni budżet. Na nas na szczęście taka presja nie ciąży, właściciel klubu jej nie nakłada na drużynę, ale każdy wie, że w pucharach są do wygrania pieniądze. Mu chcemy wygrać, ale nie ze względu na presję czy kasy, ale dla samej przyjemności wygrywania. Nie po to jeździliśmy przez cały czas na wyjazdy, żeby odpaść na ostatniej prostej. Zrobiliśmy już więcej niż wszyscy myśleli, ale nie zamierzamy na tym poprzestać - dodał szkoleniowiec Rakowa