"Kajko i Kokosz. Zaćmienie o zmierzchu". Nowe przygody wojowników są pełne intryg, magii, ale i miłości

16 czerwca 2021 roku to jedna z najważniejszych dat w tym roku na polskim rynku komiksów. Tego dnia ukaże się kolejny tom przygód Kajko i Kokosza. Album „Zaćmienie o zmierzchu” doskonale łączy nowoczesność z tradycją, a autorzy zachowują należny szacunek dla Janusza Christy, twórcy postaci Kajko i Kokosza.

Kajko i Kokosz. Kto nie zna dwójki sympatycznych bohaterów, którzy dzielnie bronią Mirmiłowa? Postacie stworzone przez Janusza Christę to jedna z wizytówek polskiego komiksu. Pierwszy pasek z przygodami słowiańskich wojowników ukazał się w „Wieczorze Wybrzeża” w 1972 i zawierał części historii „Złote prosię”, wydanej później pod zmienionym tytułem „Złoty puchar”. Kajki i Kokosz szybko stały się najbardziej znanymi postaciami stworzonymi przez Janusza Christę, który wcześniej tworzył przez wiele lat przygody Kajtka i Koko. Lata mijają, a przygody Kajko i Kokosza bawią kolejne pokolenia Polaków, ale nie tylko, bo potencjał obu postaci jest tak duży, że powstał film animowany na Netfliksie. Spekuluje się również o powstaniu gry komputerowej. W Polsce przygody Kajko i Kokosza wydaje Egmont. Dzięki temu wydawnictwu możemy poznać stare przygody wojów, które stworzył Janusz Christa. Co ciekawe przygody są tworzone w różnych językach, a niedawno wydano nawet tom w języku śląskim „Kajko i Kokosz po śląsku. We krajinie Borostraszków”.

Ale Egmont wydaje również nowe przygody Kajko i Kokosza, które tworzone są z wielkim szacunkiem dla twórczości Janusza Christy, którego dorobek stał się inspiracją dla znanych polskich scenarzystów i rysowników, którzy podjęli się kontynuacji kultowego komiksu w cyklu „Kajko i Kokosz - Nowe przygody”. „Zaćmienie o zmierzchu” to drugi pełnometrażowy album przedstawiający dalsze perypetie bohaterów z Mirmiłowa. Stworzyli go – w swoim stylu, ale z wielkim szacunkiem dla ducha oryginału – znani polscy scenarzyści i rysownicy: Maciej Kur (scenariusz), Sławomir Kiełbus (rysunki) i Piotr Bednarczyk (kolor). W tym albumie fani Kajka i Kokosza znajdą wszystko to, za co kochali oryginalną serię – czary, bijatyki i humor. A także wiele nowych pomysłów, zarówno rozwijających stare wątki, jak i poszerzających świat znany z niezapomnianych opowieści Janusza Christy.

– Po „Królewskiej Konnej”, gdzieś podświadomie czułem, jaka powinna być kolejna historia. Bardziej epicka, tajemnicza, więcej magii, wątki ze słowiańskiej mitologii, jakaś wyprawa w nieznane… Zależało mi, by fabuła była równie dobra, jak nie lepsza, co wcześniejsza, ale zarazem inna i pełna niespodzianek. Przy okazji „ożeniłem” ze sobą kilka pomysłów, które chodziły po mojej głowie od dawna. Scenariusz miał wiele draftów, ale to standardowa część pracy. Każdy komiks piszę po kilka razy modyfikując, szlifując i dosmaczając jego aspekty tak, by w finalnej wersji zostało tylko to, co najlepsze. Ta praca to jednak czysta przyjemność i tym razem przebiegła niezwykle miło – o wrażeniach z pracy nad nowym albumem opowiada scenarzysta, Maciej Kur.

– Sporą atrakcją było dla mnie przywrócenie postaci Wojmiła. Ten bohater pojawił się u Christy raptem dwa razy, ale jak pisałem, to miałem poczucie, że znam go równie dobrze jak resztę obsady i że nigdy z niej nie zniknął. Zresztą, jest cała masa „jednorazowych postaci” z Kajka i Kokosza, które moim zdaniem mają wiele niewykorzystanego potencjału i w przyszłości chciałbym wykorzystać go więcej. Chyba mogę zdradzić, że Wojmił nie będzie jedyną znajomą twarzą, jaką zobaczymy w albumie. Jestem bardzo zadowolony z nowego, czarnego charakteru w tej opowieści. Mam wrażenie, że to zupełnie nowy typ „złola” niż wcześniejsi przeciwnicy Kajka i Kokosza. Interakcje, które ma z innymi postaciami wnoszą coś świeżego, a jednocześnie postać ta wydała mi się 100% w duchu Christy – dodaje Maciej Kur. O czym odpowiadają najnowsze przygody Kajko i Kokosza? Kiedy zbliża się zaćmienie, nikt nie może spać spokojnie. Kajko i Kokosz, prześladowani są przez tajemniczą i groźną zjawę. Mirmiła i Lubawę, odwiedza Wojmił przynoszący niezwykłą wiadomość. Łamignat próbuje odnaleźć swoją maczugę. Nawet Zbójcerze podejrzewają, że coś opętało Hegemona, bo zachowuje się zupełnie inaczej, niż zwykle. Aby opanować sytuację, Kajko i Kokosz będą musieli wziąć udział w wielkiej wyprawie, łyknąć specjalny eliksir

Jagi i zorganizować… wesele. Aby do zmierzchu!

Dzięki wydawnictwu Egmont miałem już okazję zapoznać się z przedpremierowym egzemplarzem albumu „Zaćmienie o zmierzchu”. Jakie wrażenia? Mamy dobrą informację dla fanów Kajko i Kokosza. Twórcy mieli ciekawy i trafiony pomysł na scenariusz, który zabiera nas w niezwykłą przygodę. To podróż pełna oszustw, intryg, czarów i słowiańskiej magii, a także miłości. Pojawiają się złośliwe i bardzo niebezpieczne słowiańskie demony. Są one przedstawione wiernie z wierzeniami, ale jednocześnie nie można się uśmiechnąć za każdym razem, kiedy widzimy je w albumie. Co jednak najważniejsze, album został stworzony z wielkim szacunkiem dla twórczości mistrza Christy. Udało im się to, mimo wprowadzenia nowych postaci i przywrócenia na karty komiksu Wojmiła. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że Christa lepiej by tego nie wymyślił. W nowym albumie nie brakuje świetnego humoru i dobrej zabawy. Doskonałą pracę wykonali również rysownicy. Album wygląda pięknie, kreska jest nowoczesna, ale jednocześnie jest wierna pierwowzorowi, który powstał kilkadziesiąt lat temu.

