Katowice. Beboczka stojąca na placu Kwiatowym przy Rynku ma już imię! Będzie nazywać się Florka

Nowy bebok w Katowicach. Na placu kKwiatowym przy rynku stoi Florka

W piątek 13 stycznia w Katowicach odsłonięto nowego beboka, a właściwie beboczkę. Popularny śląski stworek pojawił się na placu kwiatowym przed Urzędem Miejskim. Za projekt odpowiedzialny jest znany śląski artysta Grzegorz Chudy.

Nowy bebok, choć na rynku stoi już prawie miesiąc, do tej pory był bezimienny. W czwartek 19 stycznia rozpoczął się internetowy konkurs na imię dla beboczki, do którego zaprosił mieszkańców Urząd Miasta na swoim oficjalnym facebookowym fanpage'u. Propozycje można było zgłaszać do piątku 27 stycznia pod wskazanym adresem mailowym.

Z ponad 400 nadesłanych propozycji imion do głosowania przeszło pięć z nich: Florka, Hercia, Hildzia, Libsta i Truda. Największym uznaniem cieszyło się pierwsze z nich, dlatego beboczka od dziś nazywa się Florka. To imię bardzo pasuje do miejsca, gdzie można ją oglądać: placu Kwiatowego.