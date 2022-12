Katowice. Betlejem w Polsce. Przed nami wielkie kolędowanie w Spodku

Od dziewięciu lat, podczas kolejnych odsłon wydarzenia Betlejem w Polsce, widzowie oraz artyści wspólnie celebrują świąteczny czas. Tak będzie i w tym roku. 29 grudnia artyści spotkają się w katowickim Spodku, by wzmocnić się nawzajem nadzieją i radością, które niesie ze sobą cud Bożego Narodzenia.

- Mówimy głośno o tym co się dzieje od wielu miesięcy - mówi Magdalena Sincewicz z hospicjum Cordis. - Przetrwaliśmy covid, chociaż nie było łatwo, przetrwaliśmy sytuację u naszych sąsiadów. Dopadły nas rosnące koszty. Nie poddajemy się. Statuacja placówek opieki paliatywnej jest naprawdę bardzo zła, wręcz tragiczna. Nasze struny serca od ponad 33 lat poruszają różne osoby. Liczymy na to, że Ci, którzy przyjdą do Spodka zobaczą także naszych wolontariuszy w czerwonych charakterystycznych koszulkach i zechcą nas wesprzeć, bo robimy to dla tych, którzy nie mogą głośno poprosić o pomoc - dodaje.