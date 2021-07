Katowice Emerytowana nauczycielka przekazała egzemplarz Biblii z XVI wieku Archidiecezji Katowickiej

Biblia z XVI wieku w katowickim archiwum archidiecezjalnym

Pod koniec ubiegłego miesiąca, katowicka archidiecezja otrzymała wyjątkowy podarunek. 25 czerwca, 2021 roku, Mirosława Pokwap, emerytowana nauczycielka z Katowic, przekazała egzemplarz Biblii z 1577 roku. Jest starsza niż Biblia Jakuba Wujka. Wydrukowano ją w 1577 roku w Krakowie w drukarni Szarffenbergów. W księdze została umieszczona dedykacja dla królowej Polski Anny Jagiellonki. Biblia trafiła do zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach.

- Pani Mirosława od dłuższego czasu zastanawiała się nad oddaniem Biblii do jednej z archidiecezjalnych instytucji. Na początku czerwca odbyliśmy spotkanie w Janowie by zobaczyć księgę na własne oczy. W spotkaniu brali również udział: mgr Agata Muc, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ, oraz ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ. Dr Winiarski, sąsiad Pani Mirosławy, bardzo skrupulatnie opisał stan, w jakim znajduje się Biblia. - mówi dr Wojciech Schäffer, dyrektor archiwum. - Bardzo się cieszymy z tego daru. To chwalebne, że Pani Mirosława zdecydowała się podarować tę księgę.