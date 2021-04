Katowice. Godzina dla Ziemi z Bajką Pana Kleksa. Ekologiczne warsztaty przez internet dla całej rodziny

Godzina dla Ziemi w Katowicach

Najmłodsi razem z rodzicami i bajkowymi bohaterami będą eksperymentować, a także sprawdzać na czym polega recykling i ucpykling, Podczas transmisji nadadzą drugie życie śmieciom, zbudują przestronne domki dla owadów oraz przygotują eleganckie torby na zakupy lub zabawki ze….starych T-shirtów. Wykorzystają w tym celu rzeczy dostępne w każdym domu, aktywnie uczestnicząc w wydarzeniu. Doktor Paj-Chi-Wo wyjaśni na czym polega poprawna segregacja śmieci, co wbrew pozorom wcale nie jest łatwym zadaniem. Wielki Elektronik przeprowadzi wybuchowe eksperymenty i opowie jak to możliwe, że Amerykanie robią opony z kukurydzy. Czy to pomaga naszej planecie? W trakcie 75 minutowej transmisji uczestnicy dołożą małą cegiełkę do działań na rzecz ochrony środowiska i wspólnie z Prof. Kleksem zadbają o naszą planetę.