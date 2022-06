Katowice i Gliwice zostaną gospodarzami mistrzostw świata w siatkówce! Finał imprezy odbędzie się w Spodku

Pierwsze spotkanie Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn odbędzie się 26 sierpnia w Katowickim Spodku. Dobre wieści dla polskich fanów siatkówki w Katowicach przekazali Mateusz Morawiecki, Kamil Bortniczuk i Sebastian Świderski. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych: Jarosław Wieczorek, Grzegorz Kwitek, Adam Neumann, Waldemar Bojarun.

- Ogromnie się cieszę, że mamy w Polsce kolejne mistrzostwa świata. Angielscy kibice śpiewali "football is coming home". My też możemy z dumą powiedzieć, że siatkówka wraca do domu. Polacy potwierdzili wielokrotnie, że potrafią organizować wielkie imprezy sportowe. Trzeba też pamiętać, że geopolityka puka do naszych drzwi. Dobrze się stało, że światowa federacja odebrała mistrzostwa Rosji i przekazała jej Polsce i Słowenii - mówi Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów.