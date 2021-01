Katowice i Poznań to najbrudniejsze miasta w Polsce. Brudno jest na dworcu, w sklepach, bakterie na poręczach

Gronkowiec, paciorkowiec kałowy, bakterie, które mogą spowodować sepsę - to tylko niektóre mikroorganizmy, odnalezione na poręczach, klamkach, bankomatach, sklepowych wózkach. Są też pleśń i grzyby. We wszystkich badanych miastach! Katowice mają najczystsze galerie handlowe i sklepowe wózki, za to brudną komunikację publiczną i dworzec. Brrr.

W podsumowaniu z dziesięciu przebadanych miast, Katowice są na miejscu 9., a gorzej jest tylko w Poznaniu. Zaś w samym mieście najgorzej jest na dworcu PKP. Najlepiej - w galeriach handlowych.