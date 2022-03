Katowice jak Manhattan? Z roku na rok miasto coraz bardziej pnie się w górę. Odwiedziliśmy największe biurowce. Zobaczcie te zdjęcia!

W Katowicach z roku na rok przybywa imponujących biurowców

Do Manhattanu wciąż im daleko, ale nie da się ukryć, że katowickie śródmieście z roku na rok pną się w górę. Imponujących biurowców, takich jak mierzący 133 metry .KTW II, ciągle przybywa. Do budowy biurowca zużyto 22 tys. m sześc. betonu i 3750 ton stali zbrojeniowej. To obecnie najwyższy budynek w stolicy województwa, który przewyższył dotychczasowego lidera, biurowiec Altus. Obecnie prowadzone są w nim ostatnie prace wykończeniowe.

Nowe wieżowce powstają także przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Dąbrówki, w centrum Katowic. Global Office Park znajduje się w miejscu, które jeszcze niedawno służyło pracownikom okolicznych firm za dziki parking. Inwestycja Deweloper Cavatina Holding będzie miała wysokość 25 kondygnacji, czyli ponad 100 metrów. Oznacza to, że przewyższy nawet okoliczne budynki Stalexportu, które wybudowano na początku lat 80 XX wieku.