Katowice. Jest już nowy ekran w Spodku. Składa się z 264 paneli i waży 1650 kg. Został podwieszony pod kopułą hali

Charakterystyczny owalny telebim zawieszony pod kopułą Spodka zdemontowano jeszcze w marcu. Ekran o powierzchni prawie 90 metrów kwadratowych działał przez ponad 10 lat, a gdy go montowano był sporą nowością – wówczas standardem były ekrany prostokątne. Ten w kształcie cylindra miał średnicę 7,4 m i zawieszony był na ośmiu zsynchronizowanych wyciągarkach.

Nowy telebim przywieziono do Spodka pod koniec kwietnia. Wymiary ma podobne, za to znacznie lepszą jakość obrazu i trzy razy wyższą rozdzielczość, a przy tym będzie można nim łatwiej sterować. Zbudowany jest z 264 paneli o elastycznej konstrukcji i waży 1650 kg. Dodajmy, że wraz z demontażem poprzedniego zdjęto również 20 ekranów zawieszonych w antresoli Spodka. Stare miały średnicę 45 cali, natomiast nowe - montowane w ramach tego samego zadania - będą o 10 cali większe i wrócą na antresolę oraz do sal VIP.