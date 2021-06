Katowice. Klasztor franciszkanów w Panewnikach. Zajrzeliśmy w miejsca, do których zwiedzający na co dzień nie mają dostępu Monika Chruścińska-Dragan

Bez dwóch zdań jedną z największych atrakcji turystycznych katowickich Panewnik jest kompleks klasztorny ojców franciszkanów. Można go podziwiać z zewnątrz, spacerując po kalwarii czy ogrodzie przyklasztornym, ale klasztorne korytarze, kaplice czy kapitularz niewielu miało okazję zobaczyć na własne oczy. Mamy dla Was jednak zdjęcia. Naszemu fotoreporterowi Arkadiuszowi Goli udało się wejść do miejsc, które zakonnicy pokazują zwiedzającym rzadko bądź w ogóle.