Katowice. Ligota, najbardziej kolorowa dzielnica. Zobaczcie fotoreportaż Marzeny Bugały z DZ

Spokój i dużo zieleni - to moje pierwsze skojarzenia z Ligotą. Zieleń jest tu wszechobecna i wygrywa z betonem, a to rzadkość w dużym mieście, zwłaszcza, jeśli porównamy Ligotę np. ze śródmieściem Katowic, ale i Tysiącleciem, które w założeniu miało być blokowiskiem wśród oazy zieleni, nie tylko sąsiadującym z Parkiem Śląskiem, ale zieleń miała Tysiąclecie przenikać. I tak było przez dziesięciolecia. Tej przenikającej dzielnicę przyrody mieszkańcy Tauzena bez wątpienia ligocianom zazdroszczą.

Na zdjęciach, które zrobiła Marzena widać Ligotę, ale też Kokociniec, malowniczo położone osiedle, otoczone z trzech stron lasem. Samą Ligotę mieszkańcy dzielą na Starą Ligotę i Nową Ligotę. Ligota to dzielnica, która sąsiaduje i przenika się z Panewnikami oraz Zadolem. Z każdej z tych części Katowic blisko do Parku Zadole i Lasów Panewnickich, dlatego też ligocianie i park, i rzeczone lasy traktują jak integralną część swojej dzielnicy.

- Długo zastanawiałam się, jak pokazać Ligotę, ale kiedy po niej spacerowałam, kadry ułożyły mi się same - mówi Marzena Bugała. - To bardzo wdzięczna dzielnica do fotografowania, bardzo zadbana, spokojna, nie ma tutaj takich przepaści i różnic, jak np. w Załężu - opowiada nasza fotoreporterka.

Wszechobecny spokój odczuwalny w tej części Katowic to poniekąd efekt pandemii. Jak opowiada nasza fotoreporterka, przed pandemią zrobienie w ciągu dnia zdjęcia ulicy w Katowicach bez ludzi było praktycznie niemożliwe.

- Zawsze ktoś szedł ulicą w dzielnicach, przecież to bardzo duże miasto. Teraz, kiedy spaceruję po Katowicach robiąc zdjęcia dzielnic i uda mi się spotkać na ulicach kilka osób, to jest to coś rzadkiego - zauważa.

Ale Ligota to też dzielnica zmian. Niedawno wybudowane zostało tutaj centrum przesiadkowe. A nowe rondo na DK81 i tunel, choć są w Piotrowicach, to mają też znaczenie dla mieszkańców Ligoty. To ważna droga dojazdowa do niej i wylotowa. Czy i na ile odkorkowała zieloną dzielnicę Katowice - to inna sprawa.